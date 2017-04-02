الصفحة الرئيسية

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استشهاد 3 أطفال وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار قذيفة من مخلفات الإرهابيين في حي ميسلون بحلب
استشهد 3 أطفال جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي ميسلون بمدينة حلب.
محليات
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في مؤتمرهم السنوي ..عمال النقل البري والجوي : رفد المدينة بباصات نقل داخلي لتخديم كافة الأحياء و تشميل العمال بمزايا مرسوم الأعمال المجهدة
تركزت مداخلات أعضاء مؤتمر عمال نقابة النقل البري والجوي في حلب على ضرورة ضبط تسعيرة البولمانات العاملة على الخطوط...
تحقيقات
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القضايا المعاشية للمواطن الحلبي على طاولة الحوار بين محافظ حلب وأعضاء مجلس الشعب .. فهل يشهد الواقع الخدمي انفراجاً ؟
لم يختلف الاجتماع الذي عقد في القصر البلدي والذي جمع محافظ حلب حسين دياب مع أعضاء مجلس الشعب بمحافظة حلب عن غيره من...
اقتصاد
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الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لعملية الإنتاج بشكل مباشر
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال...
ثقافة
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من أستانا إلى جنيف آخر !!!
يبدو أن حل الأزمة السورية بات أمراً واقعاً رغم تعدد المؤتمرات والمنصات كونها من منظور موضوعي أشبعت حواراً ونقاشاً...
رياضة
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في حوارية مكتب ألعاب الكرات في التنفيذية الحلبية .. الطاولة الحلبية هموم ومعاناة مطالب و صرخات استغاثة
عقد مكتب ألعاب الكرات في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بحلب برئاسة رئيس المكتب سعد الدين قرقناوي اجتماعاً...