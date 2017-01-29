الصفحة الرئيسية

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شعبة السفيرة للحزب تعقد مؤتمرها السنوي .. المطالبة بتوفير المازوت للمنطقة وتفعيل المصرف الزراعي

أكدت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي لشعبة السفيرة لحزب البعث العربي الاشتراكي على ضرورة توفير المازوت الزراعي والمنزلي...
خبراء إزالة الألغام الروس يفككون عبوات ناسفة وألغاما زرعها الإرهابيون في 58 مبنى و15 كم في الأحياء الشرقية لمدينة حلب
شعبة التربية الثانية للحزب تعقد مؤتمرها السنوي .. إعادة النظر بالمناهج التربوية و صيانة المدارس المتضررة جراء الإرهاب

محليات

بعد غياب قرابة خمس سنوات .. باص النقل الداخلي بحلب يدخل ساحة سعد الله الجابري

بدأت الحياة تنبض في ساحة سعد الله الجابري بعد أن عاد الأمن والأمان إلى ربوع مدينة حلب ، وبدأت الساحة باستقبال روادها...
عمال نقابة المواد الغذائية يعقدون مؤتمرهم السنوي .. الإسراع بتأهيل المطاحن والمصانع والمنشآت التي تم تحريرها .. تسوية أوضاع عمال المخابز المياومين وتشميلهم بالتعويضات
المطالبة بتسجيل عمال القطاع الخاص السياحي بالتأمينات والتنظيم النقابي

تحقيقات

التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها

في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي
انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي الثقافي بحلب .. محاضرات متعددة حول دور الإعلام والثقافة في ترسيخ قيمنا ونهجنا الوطني

اقتصاد

استمراراً لحملة دعم وتسويق الحمضيات .. 250 طناً إلى حلب ودمشق وإجراءات لتسليم أثمان المحصول للمزارعين مباشرة

تواصل المؤسسة السورية للتجارة حملة دعم وتسويق الحمضيات التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع اتخاذ...
اتحاد غرف الصناعة السورية يدعو الصناعيين السوريين في الخارج للعودة
الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية : تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب ضمن رؤية جديدة

ثقافة

رحل عام

رحل عام

وأقبل عام

وعمري في الغائب والآتي سواء

ما بين جرح أفتش عنه

وجرح يفتش عني

أختصر كل الكلام لأقول ..
الشاعر علي الجندي ... وبوحه الإشكالي : في البدء كان الصمت 3/2
المسيحية في عيون الإسلام

رياضة

موقعة ديربي الشهباء التاريخية .. حلب حققت ضمانات تثبيت لعب فرقها على أرضها

خرجت موقعة الحدث كرنفال ديربي حلب بين الحرية و الاتحاد بضمانات تثبيت لعب الفرق الحلبية على أرضها طوال الموسم الجاري...
بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام ونصف العام .. الفرح يعود إلى ملاعب حلب بلقاء كروي جمع الجارين الاتحاد و الحرية
النيرب بطل كرة الصالات

منوعات

الفنان السوري الكبير صباح فخري لـ سانا : أنا بخير وصحة جيدة

أكد الفنان السوري الكبير صباح فخري في تصريح لـ سانا اليوم أنه بخير وبصحة جيدة نافياً الإشاعات التي تداولتها وسائل...
رابطة الحقوقيين تحتفل بذكرى تأسيسها
نقابة الفنانين تنعي الفنان ومدير الإنتاج وليد حبال