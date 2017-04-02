الصفحة الرئيسية

القضايا المعاشية للمواطن الحلبي على طاولة الحوار بين محافظ حلب وأعضاء مجلس الشعب .. فهل يشهد الواقع الخدمي انفراجاً ؟ لم يختلف الاجتماع الذي عقد في القصر البلدي والذي جمع محافظ حلب حسين دياب مع أعضاء مجلس الشعب بمحافظة حلب عن غيره من...