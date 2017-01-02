الصفحة الرئيسية

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الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها : إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية في وجه ما تتعرض له

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم عدداً من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا...
مناقشة خطوات توثيق الأضرار وإعادة الإعمار في المدينة القديمة .. تشكيل لجان للسلامة العامة لتسريع المسح والتوثيق وإعداد دراسة إنشائية للأسواق التقليدية
الرئيس الأسد لمادورو : ما تتعرض له سورية وفنزويلا هو ثمن لتمسكهما بسيادتهما وقرارهما المستقل ورفضهما لإملاءات الغرب وأعوانه

محليات

خلال مؤتمرهم السنوي .. عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين : تشميل العمال المياومين في مصرف سورية المركزي بتعويض المعيشة

أكدت مداخلات عمال قطاع المصارف والتجارة والتأمين بحلب على تشميل العمال المتقاعدين بالضمان الصحي كونهم بحاجة للرعاية...
عمال نقابة التنمية الزراعية والتبغ بحلب يطالبون بإعادة صيانة وتأهيل مؤسسة التبغ
بعد غياب قرابة خمس سنوات .. باص النقل الداخلي بحلب يدخل ساحة سعد الله الجابري

تحقيقات

القضايا المعاشية للمواطن الحلبي على طاولة الحوار بين محافظ حلب وأعضاء مجلس الشعب .. فهل يشهد الواقع الخدمي انفراجاً ؟

لم يختلف الاجتماع الذي عقد في القصر البلدي والذي جمع محافظ حلب حسين دياب مع أعضاء مجلس الشعب بمحافظة حلب عن غيره من...
التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي

اقتصاد

الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لعملية الإنتاج بشكل مباشر

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال...
استمراراً لحملة دعم وتسويق الحمضيات .. 250 طناً إلى حلب ودمشق وإجراءات لتسليم أثمان المحصول للمزارعين مباشرة
اتحاد غرف الصناعة السورية يدعو الصناعيين السوريين في الخارج للعودة

ثقافة

قراءة في نصوص مسرحية للكاتب قلعه جي تعكس معاناة الانسان والواقع المعاش

قراءة لمشاهد من أربعة نصوص مسرحية للكاتب المسرحي عبد الفتاح قلعة جي تجاوزت تجربة الفرد الشخصية إلى تجربة الجماعة...
الشاعر علي الجندي وبوحه الإشكالي ( في البدء كان الصمت) 3/3
رحل عام

رياضة

بارك نجاح كرنفال ديربي الشهباء .. اللواء جمعة : حلب ركن أساسي في جسم الرياضة السورية

المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل والترتيبات والتحضيرات لـ " كرنفال ديربي الشهباء الوطني "  و الذي توج بنجاحه وإيفائه...
موقعة ديربي الشهباء التاريخية .. حلب حققت ضمانات تثبيت لعب فرقها على أرضها
بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام ونصف العام .. الفرح يعود إلى ملاعب حلب بلقاء كروي جمع الجارين الاتحاد و الحرية

منوعات

الفنان السوري الكبير صباح فخري لـ سانا : أنا بخير وصحة جيدة

أكد الفنان السوري الكبير صباح فخري في تصريح لـ سانا اليوم أنه بخير وبصحة جيدة نافياً الإشاعات التي تداولتها وسائل...
رابطة الحقوقيين تحتفل بذكرى تأسيسها
نقابة الفنانين تنعي الفنان ومدير الإنتاج وليد حبال