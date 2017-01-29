الصفحة الرئيسية

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شعبة السفيرة للحزب تعقد مؤتمرها السنوي .. المطالبة بتوفير المازوت للمنطقة وتفعيل المصرف الزراعي
أكدت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي لشعبة السفيرة لحزب البعث العربي الاشتراكي على ضرورة توفير المازوت الزراعي والمنزلي...
محليات
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بعد غياب قرابة خمس سنوات .. باص النقل الداخلي بحلب يدخل ساحة سعد الله الجابري
بدأت الحياة تنبض في ساحة سعد الله الجابري بعد أن عاد الأمن والأمان إلى ربوع مدينة حلب ، وبدأت الساحة باستقبال روادها...
تحقيقات
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التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها
في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
اقتصاد
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استمراراً لحملة دعم وتسويق الحمضيات .. 250 طناً إلى حلب ودمشق وإجراءات لتسليم أثمان المحصول للمزارعين مباشرة
تواصل المؤسسة السورية للتجارة حملة دعم وتسويق الحمضيات التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع اتخاذ...
ثقافة
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رحل عام
رحل عام
وأقبل عام
وعمري في الغائب والآتي سواء
ما بين جرح أفتش عنه
وجرح يفتش عني
أختصر كل الكلام لأقول ..
رياضة
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موقعة ديربي الشهباء التاريخية .. حلب حققت ضمانات تثبيت لعب فرقها على أرضها
خرجت موقعة الحدث كرنفال ديربي حلب بين الحرية و الاتحاد بضمانات تثبيت لعب الفرق الحلبية على أرضها طوال الموسم الجاري...
منوعات
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الفنان السوري الكبير صباح فخري لـ سانا : أنا بخير وصحة جيدة
أكد الفنان السوري الكبير صباح فخري في تصريح لـ سانا اليوم أنه بخير وبصحة جيدة نافياً الإشاعات التي تداولتها وسائل...