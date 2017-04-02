الصفحة الرئيسية

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استشهاد 3 أطفال وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار قذيفة من مخلفات الإرهابيين في حي ميسلون بحلب

استشهد 3 أطفال جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي ميسلون بمدينة حلب.
روسيا تدين بشدة تعرض سفارتها في دمشق لقصف من قبل المجموعات الإرهابية
الوفد البرلماني البلجيكي من حلب : الحكومات الأوروبية دعمت الإرهابيين الوهابيين الذين يريدون تدمير سورية وإقامة دولة إرهابية

محليات

في مؤتمرهم السنوي ..عمال النقل البري والجوي : رفد المدينة بباصات نقل داخلي لتخديم كافة الأحياء و تشميل العمال بمزايا مرسوم الأعمال المجهدة

تركزت مداخلات أعضاء مؤتمر عمال نقابة النقل البري والجوي في حلب على ضرورة ضبط تسعيرة البولمانات العاملة على الخطوط...
عمال السكك الحديدية : إعادة العمال المعتبرين بحكم المستقيل إلى عملهم
خلال مؤتمرهم السنوي .. عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين : تشميل العمال المياومين في مصرف سورية المركزي بتعويض المعيشة

تحقيقات

القضايا المعاشية للمواطن الحلبي على طاولة الحوار بين محافظ حلب وأعضاء مجلس الشعب .. فهل يشهد الواقع الخدمي انفراجاً ؟

لم يختلف الاجتماع الذي عقد في القصر البلدي والذي جمع محافظ حلب حسين دياب مع أعضاء مجلس الشعب بمحافظة حلب عن غيره من...
التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي

اقتصاد

الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لعملية الإنتاج بشكل مباشر

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال...
استمراراً لحملة دعم وتسويق الحمضيات .. 250 طناً إلى حلب ودمشق وإجراءات لتسليم أثمان المحصول للمزارعين مباشرة
اتحاد غرف الصناعة السورية يدعو الصناعيين السوريين في الخارج للعودة

ثقافة

من أستانا إلى جنيف آخر !!!

يبدو أن حل الأزمة السورية بات أمراً واقعاً رغم تعدد المؤتمرات والمنصات كونها من منظور موضوعي أشبعت حواراً ونقاشاً...
قراءة في نصوص مسرحية للكاتب قلعه جي تعكس معاناة الانسان والواقع المعاش
الشاعر علي الجندي وبوحه الإشكالي ( في البدء كان الصمت) 3/3

رياضة

في حوارية مكتب ألعاب الكرات في التنفيذية الحلبية .. الطاولة الحلبية هموم ومعاناة مطالب و صرخات استغاثة

عقد مكتب ألعاب الكرات في اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام بحلب برئاسة رئيس المكتب سعد الدين  قرقناوي  اجتماعاً...
دورة تثقيفية لحكام الكاراتيه بحلب
دورة لمستجدي رياضة اليوغا و الطاقة في حلب .. رياضة تدعم نشر ثقافة اللاعنف وتفيد الصحة النفسية

منوعات

( عاصفة )

شاطئ الحزن

ما عاد ينجيني

من بحره
الفنان السوري الكبير صباح فخري لـ سانا : أنا بخير وصحة جيدة
رابطة الحقوقيين تحتفل بذكرى تأسيسها