الصفحة الرئيسية

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بتوجيه من الرئيس الأسد .. العماد الفريج يقوم بجولة ميدانية على عدد من المواقع والنقاط العسكرية في درعا
بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد...
محليات
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إشغال الأرصفة والشوارع إلى متى؟
خلال سنوات الأزمة التي طالت حلب مؤخراً تحول العديد من شوارع المدينة وأحيائها إلى مراكز لتجمع البسطات والبراكات وخلال...
تحقيقات
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التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها
في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
اقتصاد
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هل نجد الشركات العملاقة في حلب؟
يتحدث الجميع عن موضوع إعادة إعمار حلب وعقدت الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية وغيرها...
ثقافة
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الشاعر علي الجندي ... وبوحه الإشكالي : في البدء كان الصمت 3/2
سيتضح لمؤرخي المستقبل ـ إن لم يتضح لهم حتى الآن ـ خلو هذه المرحلة للوجود العربي من المفاهيم الجذرية للإنسان والكون في...
رياضة
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كرة عفرين تتابع الاستعداد لدوري الثانية
يتابع فريق كرة عفرين استعداده لدوري الدرجة الثانية بإشراف محمد عرب وأسامة حداد وذلك على ملعب السابع من نيسان وتخللت...
منوعات
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نقابة الفنانين تنعي الفنان ومدير الإنتاج وليد حبال
نعت نقابة الفنانين في سورية الفنان ومدير الإنتاج وليد حبال الذي وافته المنية مساء أمس عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز...