الصفحة الرئيسية

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الوزير المعلم يبحث مع ظريف آخر تطورات الأزمة في سورية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في طهران اليوم مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد...
بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة .. أمين الفرع والمحافظ يقدمان التهاني للبطريرك أفرام الثاني
الرئيس الأسد لصحيفة “ايل جورنالي” الإيطالية : الحكومات الأوروبية تدعم الإرهابيين وتعمل ضد مصالح شعوبها

محليات

المياه تعود تدريجياً إلى محطات التعقيم والضخ في مدينة حلب

بدأت المياه بالتدفق تدريجياً من مصدرها الرئيسي على نهر الفرات ووصلت إلى محطات التعقيم في مدينة حلب.
إعادة تشكيل قيادة فرع حلب للحزب ونجار أميناً
الفرق الحزبية في دير حافر تختتم مؤتمراتها السنوية .. المطالبة بالإسراع بالحسم العسكري وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي

تحقيقات

في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي

مناقشات كثيرة سياسية وإعلامية وثقافية حظي بها اليوم الأخير للملتقى الإعلامي الثقافي الذي يقيمه مكتب الثقافة والإعداد...
انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي الثقافي بحلب .. محاضرات متعددة حول دور الإعلام والثقافة في ترسيخ قيمنا ونهجنا الوطني
الجيش العربي السوري يواصل عمليات إخلاء أهالي الأحياء الشرقية لحلب من أماكن الخطر

اقتصاد

تكليف المهندس محمد عمر الصالح بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء حلب

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتكليف المهندس محمد عمر الصالح بوظيفة مدير عام الشركة العامة...
السورية للاتصالات تخفض أجور الاتصالات الصادرة من الهاتف الثابت
تسويق 45 طناً من الحمضيات من طرطوس إلى حلب ودمشق وريفها

ثقافة

الزواج وثنائية التكوين

كانت حلب مدينة الأفراح والأعراس، وهي المدينة الوحيدة التي تمتد فيها أفراح العرس إلى مطلع الفجر ويتألف العرس الحلبي...
أناشيد النصر ترتل
جيش وحكيم

رياضة

منتخب سورية لكرة السلة للرجال يبدأ غداً معسكراً تدريبياً تحضيراً لبطولة غرب آسيا

يبدأ منتخب سورية لكرة السلة للرجال غداً معسكراً تدريبياً في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق تحضيراً لبطولة غرب آسيا...
فريق كرة الحرية على أهبة الممتاز ولكن .. مصطفى : قادرون على المنافسة رغم الظروف المعيقة
كرة عفرين تواصل الاستعداد

منوعات

" ذكريات وصور الزمن الجميل " معرض للجمعية العربية المتحدة وثقافة حلب

ضمن برنامجها الثقافي وانطلاقاً من إيمانها بأن الصورة وثيقة هامة ودليلاً على أمر ما عندما يرحل أبطالها تبقى الصورة...
الوزير ترجمان يكرم مخرج فيلم ياسمين : الفيلم استطاع اختراق جدار التضليل الإعلامي الممارس ضد سورية
الفنان التشكيلي نعمت البدوي يحول ركام كنيسة مار الياس بحلب إلى مغارة للميلاد المجيد