الصفحة الرئيسية
|
الرئيس الأسد لشمخاني : سورية مستمرة بمساعدة أصدقائها بالعمل لتوفير أرضية ملائمة لإيجاد حل يمكن السوريين من تقرير مستقبل بلادهم دون تدخل خارجي
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق له.
محليات
|
افتتاح / 17 / مدرسة في الأحياء الشرقية والخطة تصل لسبعين مدرسة بالفصل الثاني
بهدف انطلاق العملية التربوية في الأحياء الشرقية من مدينة حلب التقت رئيسة مكتب التربية والطلائع الفرعي رنا اليوسف...
تحقيقات
|
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي
مناقشات كثيرة سياسية وإعلامية وثقافية حظي بها اليوم الأخير للملتقى الإعلامي الثقافي الذي يقيمه مكتب الثقافة والإعداد...
اقتصاد
|
وزير النقل يوافق شفهياً على عدد من مطالب الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة
وافق المهندس علي حمود وزير النقل شفهياً لكل ما تقدم به مديري المؤسسة العامة للسكك الحديدية ومطار حلب الدولي والسورية...
ثقافة
|
أمسية قصصية شعرية .. تعزف على أوتار الألم والأمل
ثلاثة قاصين وشعراء اختلفوا في الأسلوب والتقوا بصدق الإحساس كانت لكل واحد منهم لوحته الخاصة التي رسمها بالكلمات...
رياضة
|
جولة لرئيس الاتحاد الرياضي العام إلى ملاعب وصالات حلب
بعد إعلان انتصار حلب الكبير على المجموعات الإرهابية وما تعرضت له منشآتنا الرياضية من تخريب يعتزم رئيس الاتحاد...
منوعات
|
الموت يغيب فنان الشعب رفيق سبيعي “أبو صياح” عن عمر ناهز 86 عاماً
غيب الموت الفنان السوري الكبير رفيق سبيعي عن عمر ناهز 86 عاماً في منزله بدمشق.