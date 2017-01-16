الصفحة الرئيسية

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إعادة الإعمار تتصدر مناقشات مجلس محافظة حلب في دورته العادية الأولى .. تبسيط الإجراءات واختزالها تسهيلاً لعودة المواطنين لمنازلهم وتأمين كافة الخدمات لهم

حزمة من القضايا الخدمية والمعاشية خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار وإعادة نسغ الحياة إلى الأحياء المطهرة من الإرهاب كانت...
البطريرك يازجي : نصلي من أجل إحلال السلام في المنطقة وعودة مطراني حلب
تفقد أسر شهداء كتائب البعث والجرحى والمصابين .. نجار : قدمنا أكثر من / 133 / شهيداً وقاتلنا على الخطوط الأمامية ضد الإرهابيين

محليات

منظمة إغاثية تركية توزع حليباً فاسداً على الأطفال في ريف حلب الشمالي

تعددت أشكال وحالات المتاجرة بمعاناة السوريين بعد أن هجرهم الإرهاب من قراهم وبلداتهم إلى حد وصلت فيه لتوزيع الحليب...
بعد زيارة الوفد الحكومي لحلب .. قرار لوزير العدل بتشكيل لجنة لتنفيذ الخطة الإسعافية الخاصة بعمل الوزارة
الإرهاب على سورية واستدارة الغرب .. وفرنسا المثال

تحقيقات

التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها

في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي
انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي الثقافي بحلب .. محاضرات متعددة حول دور الإعلام والثقافة في ترسيخ قيمنا ونهجنا الوطني

اقتصاد

اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس خميس .. تشكيل لجنة تدقيق للوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة

بهدف وضع ضوابط جديدة لعملية الإقراض المصرفي واتخاذ خطوات استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بكل الوسائل...
وزير النقل يوافق شفهياً على عدد من مطالب الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة
تكليف المهندس محمد عمر الصالح بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء حلب

ثقافة

معجز الكلمات

آنست في عينيك نزف دواتي       ونهلت مما توحيان حياتي
الشاعر الراحل علي الجندي وديوانه الإشكالي (في البدء كان الصمت) 1 / 3
الشوق والحنين للوطن في أمسية قصصية لمديرية الثقافة والجمعية العربية المتحدة

رياضة

" دواجي " بطل الكيك بوكسينغ الدولي يعود إلى الفن النبيل

عندما يقترن التحصيل العلمي العالي بالبطولة تكون النتيجة نموذجية ، وعندما يلتقي البطل السابق والمدرب الحالي ،...
صانع ألعاب سلة الاتحاد يتحدث عن هموم الفريق واللعبة
أمام زيارة رئيس الاتحاد .. ملاعب الشهباء بحاجة لإعادة الألق إليها

منوعات

“حلب أسوار النصر” عرض وثائقي للإعلامي حسين مرتضى في درعا

قدم الإعلامي حسين مرتضى عرضاً وثائقياً عن معركة حلب بعنوان “حلب أسوار النصر” وذلك في صالة المجمع الحكومي في مدينة...
وفاة المراسلة الصحفية التي أعلنت خبر اندلاع الحرب العالمية الثانية
الموت يغيب فنان الشعب رفيق سبيعي “أبو صياح” عن عمر ناهز 86 عاماً