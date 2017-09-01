الصفحة الرئيسية

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الرئيس الأسد لشمخاني : سورية مستمرة بمساعدة أصدقائها بالعمل لتوفير أرضية ملائمة لإيجاد حل يمكن السوريين من تقرير مستقبل بلادهم دون تدخل خارجي

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق له.
الرئيس الأسد لوفد فرنسي : سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعمها التنظيمات الإرهابية
تشييع شهيدين من كتائب البعث .. أمين الفرع : دماء الشهداء أزهرت نصراً مؤزراً على مساحة الوطن

محليات

افتتاح / 17 / مدرسة في الأحياء الشرقية والخطة تصل لسبعين مدرسة بالفصل الثاني

بهدف انطلاق العملية التربوية في الأحياء الشرقية من مدينة حلب التقت رئيسة مكتب التربية والطلائع الفرعي رنا اليوسف...
مناقشة الواقع الحزبي بالمحافظة والاستعدادات للمؤتمرات السنوية
آلية جديدة لتوزيع أسطوانات الغاز المنزلي في حلب

تحقيقات

في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي

مناقشات كثيرة سياسية وإعلامية وثقافية حظي بها اليوم الأخير للملتقى الإعلامي الثقافي الذي يقيمه مكتب الثقافة والإعداد...
انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي الثقافي بحلب .. محاضرات متعددة حول دور الإعلام والثقافة في ترسيخ قيمنا ونهجنا الوطني
الجيش العربي السوري يواصل عمليات إخلاء أهالي الأحياء الشرقية لحلب من أماكن الخطر

اقتصاد

وزير النقل يوافق شفهياً على عدد من مطالب الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة

وافق المهندس علي حمود وزير النقل شفهياً لكل ما تقدم به مديري المؤسسة العامة للسكك الحديدية ومطار حلب الدولي والسورية...
تكليف المهندس محمد عمر الصالح بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء حلب
السورية للاتصالات تخفض أجور الاتصالات الصادرة من الهاتف الثابت

ثقافة

أمسية قصصية شعرية .. تعزف على أوتار الألم والأمل

ثلاثة قاصين وشعراء اختلفوا في الأسلوب والتقوا بصدق الإحساس كانت لكل واحد منهم لوحته الخاصة التي رسمها بالكلمات...
هدف .. كوزينتسوف وبطرس الأكبر تحقق
حلب تحتضن أعياد النصر والميلاد المجيد بشغف

رياضة

جولة لرئيس الاتحاد الرياضي العام إلى ملاعب وصالات حلب

بعد إعلان انتصار حلب الكبير على المجموعات الإرهابية وما تعرضت له منشآتنا الرياضية من تخريب يعتزم رئيس الاتحاد...
هل تكون الثالثة قاصمة أم ينهض الحرية في موقعة الديربي ؟ .. فراس الأحمد : فريقنا سينهض ويقلع بقوة و نتمنى اللعب في حلب
مسؤولو اليد الاتحادية يطلقون مشروع الارتقاء باللعبة برعاية التنفيذية الحلبية

منوعات

الموت يغيب فنان الشعب رفيق سبيعي “أبو صياح” عن عمر ناهز 86 عاماً

غيب الموت الفنان السوري الكبير رفيق سبيعي عن عمر ناهز 86 عاماً في منزله بدمشق.
" ذكريات وصور الزمن الجميل " معرض للجمعية العربية المتحدة وثقافة حلب
الوزير ترجمان يكرم مخرج فيلم ياسمين : الفيلم استطاع اختراق جدار التضليل الإعلامي الممارس ضد سورية