الصفحة الرئيسية

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بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام إعادة تسيير القطارات بين حلب وجبرين .. وزير النقل : سيتبعه مشاريع إضافية تسهم في انسيابية نقل البضائع و المواد الأولية

بعد توقف لأكثر من أربع أعوام ونصف العام احتفل اليوم بحلب بحضور عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس...
إصابة شخصين نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي الراموسة بمدينة حلب
خبراء إزالة الألغام الروس يطهرون 70 هكتاراً من العبوات الناسفة والألغام في الأحياء الشرقية من مدينة حلب

محليات

عمال الصناعات المعدنية بحلب يعقدون مؤتمرهم السنوي

عقدت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحلب مؤتمرها السنوي وتركزت مداخلات الأعضاء على أهمية إعادة إعمار...
التقى وفد المجلس النرويجي للاجئين .. حلاق : وضعنا خطة تدخل إسعافي في الأحياء المطهرة لإعادة تأهيلها وتسريع عودة السكان
عمال التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية يعقدون مؤتمرهم السنوي

تحقيقات

التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها

في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي
انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي الثقافي بحلب .. محاضرات متعددة حول دور الإعلام والثقافة في ترسيخ قيمنا ونهجنا الوطني

اقتصاد

اتحاد غرف الصناعة السورية يدعو الصناعيين السوريين في الخارج للعودة

وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية المهندس فارس الشهابي الدعوة إلى رجال الأعمال وخاصة الصناعيين منهم للعودة إلى...
الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية : تقييم المخطط التنظيمي لمدينة حلب ضمن رؤية جديدة
هل نجد الشركات العملاقة في حلب؟

ثقافة

الشاعر علي الجندي ... وبوحه الإشكالي : في البدء كان الصمت 3/2

سيتضح لمؤرخي المستقبل ـ إن لم يتضح لهم حتى الآن ـ خلو هذه المرحلة للوجود العربي من المفاهيم الجذرية للإنسان والكون في...
المسيحية في عيون الإسلام
الفكر التكفيري وأسلوب تغلغله وسبل التصدي له في محاضرة لشعبة منبج للحزب

رياضة

التحضيرات النهائية استعداداً لكرنفال حلب الكروي

يستمر معسكر التحضير لكرنفال الديربي الحلبي الذي يستضيفه ملعب رعاية الشباب بحلب ، حيث تتواصل أعمال التحضير للملعب ...
فوز الاتحاد والنيرب بدوري كرة الصالات
سلة شباب الحرية في الصدارة

منوعات

رابطة الحقوقيين تحتفل بذكرى تأسيسها

احتفالاً بذكرى تأسيسها الـ /41/ أقامت رابطة الحقوقيين بحلب حفلاً فنياً استهل بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً واكباراً...
نقابة الفنانين تنعي الفنان ومدير الإنتاج وليد حبال
رحلت