الصفحة الرئيسية

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إعادة الإعمار تتصدر مناقشات مجلس محافظة حلب في دورته العادية الأولى .. تبسيط الإجراءات واختزالها تسهيلاً لعودة المواطنين لمنازلهم وتأمين كافة الخدمات لهم
حزمة من القضايا الخدمية والمعاشية خاصة ما يتعلق بإعادة الإعمار وإعادة نسغ الحياة إلى الأحياء المطهرة من الإرهاب كانت...
محليات
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منظمة إغاثية تركية توزع حليباً فاسداً على الأطفال في ريف حلب الشمالي
تعددت أشكال وحالات المتاجرة بمعاناة السوريين بعد أن هجرهم الإرهاب من قراهم وبلداتهم إلى حد وصلت فيه لتوزيع الحليب...
تحقيقات
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التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها
في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
اقتصاد
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اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس خميس .. تشكيل لجنة تدقيق للوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف العامة
بهدف وضع ضوابط جديدة لعملية الإقراض المصرفي واتخاذ خطوات استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بكل الوسائل...
ثقافة
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معجز الكلمات
آنست في عينيك نزف دواتي ونهلت مما توحيان حياتي
رياضة
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" دواجي " بطل الكيك بوكسينغ الدولي يعود إلى الفن النبيل
عندما يقترن التحصيل العلمي العالي بالبطولة تكون النتيجة نموذجية ، وعندما يلتقي البطل السابق والمدرب الحالي ،...
منوعات
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“حلب أسوار النصر” عرض وثائقي للإعلامي حسين مرتضى في درعا
قدم الإعلامي حسين مرتضى عرضاً وثائقياً عن معركة حلب بعنوان “حلب أسوار النصر” وذلك في صالة المجمع الحكومي في مدينة...