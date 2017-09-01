الصفحة الرئيسية

الرئيس الأسد لشمخاني : سورية مستمرة بمساعدة أصدقائها بالعمل لتوفير أرضية ملائمة لإيجاد حل يمكن السوريين من تقرير مستقبل بلادهم دون تدخل خارجي استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق له.