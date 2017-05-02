الصفحة الرئيسية

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الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 حتى تاريخ 30-6-2017

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15...
الفريق الحكومي المكلف بالإشراف على حلب سيواكب سير الأعمال و دقة تنفيذها .. التعامل بحزم وشدة مع أي تقصير أو تقاعس من أية جهة
افتتاح المكتب الإعلامي الجديد في مجلس الشعب

محليات

المطالبة بتوحيد أجور العتالة وربطها بحمولة الطن وليس بالراتب

عقدت نقابة عمال العتالة والخدمات بحلب مؤتمرها السنوي على مدرج اتحاد عمال المحافظة.
في مؤتمرهم السنوي ..عمال النقل البري والجوي : رفد المدينة بباصات نقل داخلي لتخديم كافة الأحياء و تشميل العمال بمزايا مرسوم الأعمال المجهدة
عمال السكك الحديدية : إعادة العمال المعتبرين بحكم المستقيل إلى عملهم

تحقيقات

نتيجة الحرب على سورية ... / 20 / شهيداً من كوادر الشركة و/ 14 / مصاباً وأربعة عمال مخطوفين ... حوالي / 8 / مليارات خسائر شركة النقل الداخلي بحلب

بين المهندس حسين السليمان المدير العام لشركة النقل الداخلي بحلب أن الشركة تعاني من عدة صعوبات نتيجة اعتداءات...
القضايا المعاشية للمواطن الحلبي على طاولة الحوار بين محافظ حلب وأعضاء مجلس الشعب .. فهل يشهد الواقع الخدمي انفراجاً ؟
التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها

اقتصاد

الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لعملية الإنتاج بشكل مباشر

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال...
استمراراً لحملة دعم وتسويق الحمضيات .. 250 طناً إلى حلب ودمشق وإجراءات لتسليم أثمان المحصول للمزارعين مباشرة
اتحاد غرف الصناعة السورية يدعو الصناعيين السوريين في الخارج للعودة

ثقافة

أين جمال الثقافة البصرية ؟

يتجسد الإبداع في الفن التشكيلي في العلاقة بين المجتمع والقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية المهذبة للروح والنفس...
من علم الآخر البكاء
من أستانا إلى جنيف آخر !!!

رياضة

في دوري كرة الثانية .. فوز عفرين وعمال حلب

في ذهاب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للمجموعة الثانية شهد ملعب رعاية الشباب لقاء عفرين واليرموك وفاز أخضر عفرين...
في حوارية مكتب ألعاب الكرات في التنفيذية الحلبية .. الطاولة الحلبية هموم ومعاناة مطالب و صرخات استغاثة
دورة تثقيفية لحكام الكاراتيه بحلب

منوعات

إذاعة دمشق تجتاز السبعين من العمر مع الالتزام بقضايا الوطن والمواطن وتبني المبدعين

سبعون عاماً مرت من عمر إذاعة دمشق عندما هتف الراحل الأمير يحيى الشهابي على أثيرها في الثالث من شباط من سنة 1947...
( عاصفة )
الفنان السوري الكبير صباح فخري لـ سانا : أنا بخير وصحة جيدة