الصفحة الرئيسية

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الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 حتى تاريخ 30-6-2017
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15...
محليات
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المطالبة بتوحيد أجور العتالة وربطها بحمولة الطن وليس بالراتب
عقدت نقابة عمال العتالة والخدمات بحلب مؤتمرها السنوي على مدرج اتحاد عمال المحافظة.
تحقيقات
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نتيجة الحرب على سورية ... / 20 / شهيداً من كوادر الشركة و/ 14 / مصاباً وأربعة عمال مخطوفين ... حوالي / 8 / مليارات خسائر شركة النقل الداخلي بحلب
بين المهندس حسين السليمان المدير العام لشركة النقل الداخلي بحلب أن الشركة تعاني من عدة صعوبات نتيجة اعتداءات...
اقتصاد
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الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لعملية الإنتاج بشكل مباشر
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال...
ثقافة
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أين جمال الثقافة البصرية ؟
يتجسد الإبداع في الفن التشكيلي في العلاقة بين المجتمع والقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية المهذبة للروح والنفس...
رياضة
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في دوري كرة الثانية .. فوز عفرين وعمال حلب
في ذهاب دوري الدرجة الثانية لكرة القدم للمجموعة الثانية شهد ملعب رعاية الشباب لقاء عفرين واليرموك وفاز أخضر عفرين...
منوعات
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إذاعة دمشق تجتاز السبعين من العمر مع الالتزام بقضايا الوطن والمواطن وتبني المبدعين
سبعون عاماً مرت من عمر إذاعة دمشق عندما هتف الراحل الأمير يحيى الشهابي على أثيرها في الثالث من شباط من سنة 1947...