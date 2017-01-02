الصفحة الرئيسية

الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها : إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية في وجه ما تتعرض له استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم عدداً من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا...