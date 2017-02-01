الصفحة الرئيسية
|
الوزير المعلم يبحث مع ظريف آخر تطورات الأزمة في سورية
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في طهران اليوم مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد...
محليات
|
المياه تعود تدريجياً إلى محطات التعقيم والضخ في مدينة حلب
بدأت المياه بالتدفق تدريجياً من مصدرها الرئيسي على نهر الفرات ووصلت إلى محطات التعقيم في مدينة حلب.
تحقيقات
|
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي
مناقشات كثيرة سياسية وإعلامية وثقافية حظي بها اليوم الأخير للملتقى الإعلامي الثقافي الذي يقيمه مكتب الثقافة والإعداد...
اقتصاد
|
تكليف المهندس محمد عمر الصالح بوظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء حلب
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتكليف المهندس محمد عمر الصالح بوظيفة مدير عام الشركة العامة...
ثقافة
|
الزواج وثنائية التكوين
كانت حلب مدينة الأفراح والأعراس، وهي المدينة الوحيدة التي تمتد فيها أفراح العرس إلى مطلع الفجر ويتألف العرس الحلبي...
رياضة
|
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يبدأ غداً معسكراً تدريبياً تحضيراً لبطولة غرب آسيا
يبدأ منتخب سورية لكرة السلة للرجال غداً معسكراً تدريبياً في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق تحضيراً لبطولة غرب آسيا...
منوعات
|
" ذكريات وصور الزمن الجميل " معرض للجمعية العربية المتحدة وثقافة حلب
ضمن برنامجها الثقافي وانطلاقاً من إيمانها بأن الصورة وثيقة هامة ودليلاً على أمر ما عندما يرحل أبطالها تبقى الصورة...