الصفحة الرئيسية

الشاعر علي الجندي ... وبوحه الإشكالي : في البدء كان الصمت 3/2 سيتضح لمؤرخي المستقبل ـ إن لم يتضح لهم حتى الآن ـ خلو هذه المرحلة للوجود العربي من المفاهيم الجذرية للإنسان والكون في...