الصفحة الرئيسية

منظمة إغاثية تركية توزع حليباً فاسداً على الأطفال في ريف حلب الشمالي تعددت أشكال وحالات المتاجرة بمعاناة السوريين بعد أن هجرهم الإرهاب من قراهم وبلداتهم إلى حد وصلت فيه لتوزيع الحليب...