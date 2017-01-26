الصفحة الرئيسية

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بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام إعادة تسيير القطارات بين حلب وجبرين .. وزير النقل : سيتبعه مشاريع إضافية تسهم في انسيابية نقل البضائع و المواد الأولية
بعد توقف لأكثر من أربع أعوام ونصف العام احتفل اليوم بحلب بحضور عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس...
محليات
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عمال الصناعات المعدنية بحلب يعقدون مؤتمرهم السنوي
عقدت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بحلب مؤتمرها السنوي وتركزت مداخلات الأعضاء على أهمية إعادة إعمار...
تحقيقات
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التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها
في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
اقتصاد
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اتحاد غرف الصناعة السورية يدعو الصناعيين السوريين في الخارج للعودة
وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية المهندس فارس الشهابي الدعوة إلى رجال الأعمال وخاصة الصناعيين منهم للعودة إلى...
ثقافة
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الشاعر علي الجندي ... وبوحه الإشكالي : في البدء كان الصمت 3/2
سيتضح لمؤرخي المستقبل ـ إن لم يتضح لهم حتى الآن ـ خلو هذه المرحلة للوجود العربي من المفاهيم الجذرية للإنسان والكون في...
رياضة
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التحضيرات النهائية استعداداً لكرنفال حلب الكروي
يستمر معسكر التحضير لكرنفال الديربي الحلبي الذي يستضيفه ملعب رعاية الشباب بحلب ، حيث تتواصل أعمال التحضير للملعب ...
منوعات
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رابطة الحقوقيين تحتفل بذكرى تأسيسها
احتفالاً بذكرى تأسيسها الـ /41/ أقامت رابطة الحقوقيين بحلب حفلاً فنياً استهل بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً واكباراً...