Previous Pause التالي

الصفحة الرئيسية

بتوجيه من الرئيس الأسد .. العماد الفريج يقوم بجولة ميدانية على عدد من المواقع والنقاط العسكرية في درعا

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد...
مجلس الأمن الدولي يدين جرائم التدمير المتعمد للأوابد التاريخية بتدمر على يد تنظيم “داعش” الإرهابي
السفير البابوي زيناري : سورية ستبقى موطناً لكل الديانات وملتقى الحضارات

محليات

إشغال الأرصفة والشوارع إلى متى؟

خلال سنوات الأزمة التي طالت حلب مؤخراً تحول العديد من شوارع المدينة وأحيائها إلى مراكز لتجمع البسطات والبراكات وخلال...
تفقد عمليات الصيانة والتأهيل في حي صلاح الدين .. دياب : تسريع العمل وإنجازه بأقصر مدة زمنية
مجلس مدينة حلب يحدد أولويات العمل وخطط التدخل الإسعافي لإعادة الإعمار

تحقيقات

التقى الكوادر النقابية بحلب .. القادري : هل نحن راضون عما يقدم للعمال وهل نقوم بواجباتنا تجاههم ؟ .. العامل هو البوصلة الحقيقية التي نتوجه بها

في إطار تواصل القيادات النقابية مع كوادرها في المحافظات التقى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري الكوادر...
في ختام الملتقى الإعلامي الثقافي .. الإعلام الإلكتروني بمختلف أشكاله وفضاءاته .. ودور المثقف في نشر ثقافة الفكر التنويري وتعميق الوعي
انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي الثقافي بحلب .. محاضرات متعددة حول دور الإعلام والثقافة في ترسيخ قيمنا ونهجنا الوطني

اقتصاد

هل نجد الشركات العملاقة في حلب؟

يتحدث الجميع عن موضوع إعادة إعمار حلب وعقدت الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والاتحادات والمنظمات الشعبية وغيرها...
زراعة حلب تعلن عن اختبار ومسابقة لتعيين 328 عاملاً وعاملة من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
أكثر من مليارين تحصيلات المصرف العقاري بحلب العام الماضي

ثقافة

الشاعر علي الجندي ... وبوحه الإشكالي : في البدء كان الصمت 3/2

سيتضح لمؤرخي المستقبل ـ إن لم يتضح لهم حتى الآن ـ خلو هذه المرحلة للوجود العربي من المفاهيم الجذرية للإنسان والكون في...
المسيحية في عيون الإسلام
الفكر التكفيري وأسلوب تغلغله وسبل التصدي له في محاضرة لشعبة منبج للحزب

رياضة

كرة عفرين تتابع الاستعداد لدوري الثانية

يتابع فريق كرة عفرين استعداده لدوري الدرجة الثانية بإشراف محمد عرب وأسامة حداد وذلك على ملعب السابع من نيسان وتخللت...
ختام الدورة التدريبية بالشطرنج
العمال بطل كرة الصالات

منوعات

نقابة الفنانين تنعي الفنان ومدير الإنتاج وليد حبال

نعت نقابة الفنانين في سورية الفنان ومدير الإنتاج وليد حبال الذي وافته المنية مساء أمس عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز...
رحلت
“حلب أسوار النصر” عرض وثائقي للإعلامي حسين مرتضى في درعا