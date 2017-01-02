الصفحة الرئيسية
|
الرئيس الأسد لصناعيين من دمشق وريفها : إرادة الحياة عند السوريين هي إحدى أهم عوامل صمود سورية في وجه ما تتعرض له
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم عدداً من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الأزمة وخسروا منشآتهم وعادوا...
محليات
|
خلال مؤتمرهم السنوي .. عمال نقابة المصارف والتجارة والتأمين : تشميل العمال المياومين في مصرف سورية المركزي بتعويض المعيشة
أكدت مداخلات عمال قطاع المصارف والتجارة والتأمين بحلب على تشميل العمال المتقاعدين بالضمان الصحي كونهم بحاجة للرعاية...
تحقيقات
|
القضايا المعاشية للمواطن الحلبي على طاولة الحوار بين محافظ حلب وأعضاء مجلس الشعب .. فهل يشهد الواقع الخدمي انفراجاً ؟
لم يختلف الاجتماع الذي عقد في القصر البلدي والذي جمع محافظ حلب حسين دياب مع أعضاء مجلس الشعب بمحافظة حلب عن غيره من...
اقتصاد
|
الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لعملية الإنتاج بشكل مباشر
وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال...
ثقافة
|
قراءة في نصوص مسرحية للكاتب قلعه جي تعكس معاناة الانسان والواقع المعاش
قراءة لمشاهد من أربعة نصوص مسرحية للكاتب المسرحي عبد الفتاح قلعة جي تجاوزت تجربة الفرد الشخصية إلى تجربة الجماعة...
رياضة
|
بارك نجاح كرنفال ديربي الشهباء .. اللواء جمعة : حلب ركن أساسي في جسم الرياضة السورية
المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل والترتيبات والتحضيرات لـ " كرنفال ديربي الشهباء الوطني " و الذي توج بنجاحه وإيفائه...
منوعات
|
الفنان السوري الكبير صباح فخري لـ سانا : أنا بخير وصحة جيدة
أكد الفنان السوري الكبير صباح فخري في تصريح لـ سانا اليوم أنه بخير وبصحة جيدة نافياً الإشاعات التي تداولتها وسائل...